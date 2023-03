Strage di Cutro, il corpo di una bambina di tre anni recuperato in mare: è la 71esima vittima del naufragio

CUTRO - Il mare al largo di Steccato di Cutro ha restituito il corpo di una bambina di tre anni: si tratta della 71esima vittima accertata del naufragio del barcone di migranti partito dalla Turchia e spezzatosi durante la navigazione lo scorso 26 febbraio. Il corpicino della piccola era stato avvistato in mare da alcuni cittadini i che hanno avvisato la Guardia costiera, che ha provveduto al recupero per poi portare la piccola salma in obitorio.

A distanza di dieci giorni, le ricerche proseguono senza sosta con mezzi aerei, navali, sommozzatori, droni e personale di presidio a terra di Guardia Costiera, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Protezione Civile regionale.

Il rimpatrio delle salme, c'è anche la giocatrice di hockey

Quattro salme lasceranno nelle prossime ore il Palamilone di Crotone, dove è stata allestita la camera ardente per le vittime del naufragio del 26 febbraio. Raggiungeranno l'aeroporto di Roma Fiumicino, da dove poi saranno trasferiti in aereo verso il Pakistan. Tra loro c'è anche la salma di Shahida Raza, la giocatrice di hockey femminile pakistana di 27 anni, morta nel naufragio del 26 febbraio a Steccato di Cutro (Crotone).