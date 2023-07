La barca si rovescia, paura per quattro persone: salvate dall'idroambulanza

Il soccorso dell'idroambulanza a Numana

NUMANA - Barca si ribalta e fa finire in mare le quattro persone che trasportava: tutte salvate dall’idroambulanza della Croce Rossa e dalla Guardia Costiera. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri nei pressi della foce del fiume Musone, nel territorio di Numana al confine con Porto Recanati. A un certo punto, forse per le avverse condizioni meteo-marine, l’imbarcazione si è capovolta, facendo finire in mare i quattro che trasportava. Una volta lanciato l’sos, sul posto si sono portati sia gli operatori della Guardia Costiera che il personale dell’idroambulanza della Croce Rossa, in partenza dal porticciolo di Numana. Sul mezzo di soccorso sono stati trasbordati i naufraghi, i quali per fortuna non hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche. Il natante è stato recuperato dalla Guardia Costiera.