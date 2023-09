Vola in acqua durante il trofeo Ancona in Vela: 51 enne in ospedale con un trauma

ANCONA – Attimi di apprensione questa mattina durante il Trofeo Ancona in Vela, il palio marinaro tra quartieri che precede la Regata del Conero, in programma domani. Il componente dell'equipaggio di un'imbarcazione che partecipava alla competizione si è ferito a seguito di una caduta e ha riportato un trauma al costato. Subito sono stati attivati i soccorsi. La barca è stata raggiunta dall'idroambulanza della Croce Rossa che ha recuperato il 51enne e l'ha trasportato al porto turistico. Da qui è stato preso in carico da un mezzo della Croce Gialla, che l'ha accompagnato all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.