Meteo, torna il maltempo: da domani forti temporali, nubifragi e grandine. Le previsioni: allerta in molte regioni

Sarà un fine giugno all'insegna del maltempo. Dopo la prima vera ondata di caldo di questa estate, partita con il freno a mano tirato, ecco che il mese di giugno riserverà ancora piogge, temporali e grandine su gran parte dell'Italia.

A dire il vero già in queste ultime 24 ore l'alta pressione ci ha fatto capire di non godere di ottima salute. Spifferi d'aria fresca, infatti, hanno provocato alcune note d'instabilità, ma soprattutto un generale abbassamento dei termometri specie sulle regioni del Nord, ma anche su alcuni tratti del Centro. E, adesso, nelle prossime 24 ore tutto è destinato a cambiare radicalmente.

Secondo quanto riferito da 3BMeteo, è già visibile dalle immagini satellitari il vortice di bassa pressione nei pressi dell'Islanda che ha risucchiato, dalla Groenlandia, una massa di aria fredda di matrice polare marittima e la sta spingendo verso l'Europa occidentale.

Naturalmente scendendo di latitudine queste correnti si mitigheranno, ma manterranno comunque caratteristiche molto fresche in quota, tali da generare forti contrasti termici non appena raggiungeranno le medie e basse latitudini. La prima Nazione a fare i conti con forti temporali, nubifragi e grandinate sarà la Francia, raggiunta da questo fronte freddo nella seconda parte di oggi, poi venerdì toccherà all'Italia dove l'evoluzione subirà un'ulteriore complicazione per la formazione di un minimo proprio sulle regioni settentrionali.

Quindi venerdì sarà forte maltempo sull'Italia settentrionale e su buona parte di quella centrale ma i primi temporali, localmente intensi inizieranno a manifestarsi già nella giornata di giovedì. Anche il weekend sarà instabile. Ecco le previsioni:

Le previsioni di giovedì 29 giugno

A Nord nuvolosità irregolare fin dal mattino al Nordovest con qualche breve piovasco o temporale sulla Liguria, le Alpi occidentali e il medio alto Piemonte. Maggiori aperture altrove. Pomeriggio con instabilità più diffusa sulle Alpi occidentali e con temporali che verso sera saranno in estensione fino alla pianura piemontese e alla Liguria, risultando anche forti.

Nel corso della notte forti temporali e possibilità di grandinate tra Piemonte e Lombardia, possibili anche sulla Liguria. Altrove nubi in aumento ma senza fenomeni apprezzabili.

Al Centro, nubi sparse e schiarite sulle regioni tirreniche, più sole sull'Adriatico. Nel pomeriggio qualche isolato temporale sull'Appennino. In nottata sull'alta Toscana.

Al Sud condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con qualche sporadico piovasco pomeridiano lungo l'Appennino. Temperature in lieve calo al Nord e lievemente anche al Centro, stabili o in lieve aumento al Sud. Venti deboli orientali o settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Le previsioni di venerdì 30 giugno

Al Nord, diffuso maltempo con forti temporali, nubifragi e grandine in estensione da ovest verso est. Migliora in serata sul Piemonte occidentale.

Al Centro la situazione peggiora con forti temporali entro il pomeriggio sulla Toscana e lungo la dorsale appenninica. Tra pomeriggio e sera forti temporali anche sul Lazio. Maggiori aperture lungo l'Adriatico ma con locali piovaschi o temporale non esclusi.

Al Sud, poche nubi al mattino sull'area tirrenica. Nel pomeriggio qualche temporale sul Molise, l'alta Campania e la Puglia settentrionale. Migliora temporaneamente in serata. Nella notte possibili forti temporali sulla Campania. Temperature in netto calo al Nord, in parziale calo anche al Centro, in temporaneo aumento all'estremo Sud. Venti fino a moderati meridionali sui bacini settentrionali. Deboli altrove. Raffiche nelle zone temporalesche. Mari mossi fino a molto mossi i bacini occidentali e settentrionali, poco mossi gli altri.