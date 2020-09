Il messaggio sul succo d'arancia Skipper Zuegg: «Sul serio stai leggendo una bevanda?»

Ultimo aggiornamento: 16:58

«Sei serio? Stai leggendo una bevanda? Cioè, stai leggendo una bevanda quando potresti leggere una storia vera o parlare con persone reali o vedere com'è la vita là fuori? Dai, vai a viverla e, se non ti dispiace, portaci con te. E se proprio non vuoi uscire, seguici sui social. Noi per te lo faremmo». Il messaggio che non ti aspetti di leggere su una cartone di succo di frutta. Mentre magari sei seduto a fare colazione o sul divano per una merenda.Sei cuorioso, vuoi vedere gli ingredienti, la quantità di zuccheri o qualunque altra informazione in un momento di rilassamento. E invece ti imbatti in queste parole, che ti invitano a leggere altro, a guardare la vita fuori da quattro mura. È quanto scritto sulla confezione del succo d'arancia della Skipper Zuegg. A farlo notare al mondo dei social è Annalisa Monfreda, direttrice di Donna Moderna che, sorpresa, ha condiviso la foto che ne ritrae le parole. «Non ci potevo credere.», commenta in un tweet. Una scelta di marketing, fuori dalle righe.