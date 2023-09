PORTO SAN GIORGIO - Partirà tra una decina di giorni per un viaggio intorno al mondo con la sua famiglia: la moglie Claudia Casisa e i figli di 2 e 6 anni. Per questo il civitanovese Alessio Sacchi ha lasciato definitivamente nei giorni scorsi il suo posto (fisso) da dirigente del Comune di Porto San Giorgio per lanciarsi nella nuova affascinante avventura.

APPROFONDIMENTI FIORI D'ARANCIO Porto Sant'Elpidio, matrimonio in casa Fratelli d'Italia: il capogruppo comunale Marcotulli si sposa con Martina. Tra gli invitati anche Acquaroli. Le foto

A salutarlo, a nome di tutti i dipendenti comunali con cui in questi anni ha lavorato e collaborato, è stato il sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vespini. «Abbiamo salutato il dirigente Alessio Sacchi che ha lasciato il suo posto di lavoro per dedicarsi al suo sogno con la sua famiglia - ha detto il primo cittadino -. In questo anno da sindaco ho apprezzato la qualità, la correttezza e l’affidabilità di un funzionario pubblico sempre disponibile ed impegnato per la città di Porto San Giorgio. Voglio ringraziarlo per il lavoro svolto ed augurargli le migliori fortune per il futuro». Dirigente (ormai ex) del Comune di Porto San Giorgio lui, insegnante in un asilo nido di Civitanova lei, hanno deciso di lasciare i rispettivi lavori (lui definitivamente e lei ha richiesto l’aspettativa) per inseguire la loro più grande passione: quella per i viaggi.