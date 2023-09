CORINALDO Ieri Benedetta Vitali, una delle vittime della Lanterna Azzurra, avrebbe compiuto 20 anni. Toccante il ricordo del fratello Francesco, che due anni dopo ha perso anche la mamma. «Voglio ringraziare le mie due stelle – scrive su Facebook -, i miei due angeli, mamma e sorella, Cinzia e Benedetta. State riuscendo a farmi vedere il bicchiere mezzo pieno. Sarebbe bello festeggiare con una torta gelato, soffiare le candeline, cantare “tanti auguri” tutti insieme, sì sarebbe molto bello».

Per Benedetta il tempo si è fermato quella maledetta notte dell’8 dicembre 2018 a Corinaldo. «Non c’è concesso – prosegue Francesco -. Vorrei dirti che mi piacerebbe avere giustizia dopo 5 anni, mi piacerebbe sentire dire che la morte di queste sei persone sia servita a qualcosa, invece no, siamo qui ad aspettare. Aspettare cosa? Lascio questa domanda senza risposta sperando che, effettivamente, la risposta non ci sia, perché siamo stanchi di aspettare. Vorrei che chi ha sbagliato sia giudicato, perché da quel maledetto 8 dicembre ogni giorno non è più lo stesso e, siccome c’è qualcuno che ha commesso errori, questo qualcuno dopo 5 anni è ora che si porti il peso di sei persone sulla coscienza». Infine, la dedica alla sua Benni. «Tanti auguri a te, alla tua voce squillante, alla tua caparbietà, alla tua semplicità, bastava poco per farti felice, sei stata e sarai una sorella fantastica».