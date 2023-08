TOLENTINO Ladri rubano monili in oro e argento in una casa in via Cegna, nella zona sopra viale Vittorio Veneto. Nell’appartamento in quel momento c’erano due anziani coniugi che stavano dormendo in camera da letto: non hanno sentito e visto nulla.

La ricostruzione

I malviventi hanno rovistato e messo tutto a soqquadro nella camera da letto della figlia della coppia, che non era in casa. Alla fine sono riusciti a rubare tre bracciali, due d’oro e il terzo d’argento della Pandora. Il valore totale dei monili rubati si aggira intorno ai 3mila euro. I ladri sarebbero entrati in casa passando per una porta finestra del terrazzo. Una volta nell’appartamento hanno raggiunto la camera della figlia dei coniugi e hanno aperto tutti i cassetti e gli armadi, svuotandoli. Tutti i vestiti e gli oggetti sono stati buttati sul letto. Sono riusciti a trovare i tre bracciali, che per i proprietari hanno anche un grande valore affettivo. E con il bottino se la sono poi data a gambe. I ladri sono entrati in azione venerdì poco prima di mezzanotte. È stata la figlia dei due coniugi a fare l’amara scoperta al rientro a casa. Nell’abitazione, quando sono entrati i malviventi c’erano solo i genitori della donna, che come detto stavano dormendo. La figlia, appena rientrata, ha notato che era stato messo tutto a soqquadro. A quel punto è corsa subito nella camera dei genitori per sincerarsi che stessero bene. Gli anziani non si erano accorti di nulla. La donna successivamente è rientrata nella sua camera per fare un primo bilancio su quanto trafugato. Subito ha segnalato l’accaduto ai carabinieri di Tolentino ed oggi tornerà in caserma per la denuncia. Èsconvolta per l’accaduto. E ieri mattina ha pensato di mettere un cartello sul portone d’ingresso dell’abitazione con scritto «Messaggio per i ladri. Casa è già stata visitata nella serata di ieri sera, non ci sono altri preziosi da prendere! Grazie». Allo stesso tempo ha lanciato un messaggio sulla sua pagina di Facebook invitando tutti a fare attenzione vista la presenza dei ladri nella zona.