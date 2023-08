Furto in casa a Fano, trovato in un camper il bottino "griffato" da 20mila euro: padre in carcere, braccialetto elettronico al figlio

FANO - Padre e figlio e una refurtiva di prodotti griffati. Il personale della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Polizia di Stato di Fano, mercoledì, ha proceduto al fermo di polizia giudiziaria nei confronti di due uomini. L’operazione che ha portato a tale risultato era nata qualche giorno prima dalla denuncia di un furto in abitazione dalla quale erano state portate via 7 borse, 2 paia di occhiali da sole e un paio di scarpe da donna, tutti oggetti griffati e di valore. Gli investigatori, il 9 agosto, hanno effettuato un controllo di un camper già segnalato come potenziale sospetto. All’interno c’era, al posto di guida, un cittadino croato di 47 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e, al posto del passeggero, il figlio appena maggiorenne, incensurato.

Da un controllo al veicolo sono stati rinvenuti oggetti esattamente corrispondenti a quelli rubati dall’abitazione di Fano, così come confermato anche direttamente dalla madre della vittima del furto. Il valore complessivo della refurtiva era di circa 20.000 euro, visti i marchi come Gucci, Louis Vuitton. Dai video della casa svaligiata, però, si nota come non siano loro i ladri. Così i poliziotti hanno proceduto al fermo di polizia giudiziaria per il reato di ricettazione nei confronti di padre e figlio. Il giudice ha convalidato il fermo di polizia giudiziaria per entrambi i soggetti, applicando, contestualmente, al 47enne la custodia cautelare in carcere, mentre al figlio gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.