Deve scontare la pena per tentato omicidio: trovato e arrestato dai carabinieri

MACERATA – Un albanese 34enne portato in carcere a Fermo, tre automobilisti (due uomini e una donna) denunciati per guida in stato di ebbrezza e un 24enne gambiano trovato con una dose di marijuana e segnalato in Prefettura. È il bilancio dell’attività svolta nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Macerata.

I carabinieri della Stazione di Macerata alle ore 10.15 hanno rintracciato e arrestato un albanese di 34enne su ordine della Corte di Appello di Ancona. Deve espiare un residuo di pena pari a 3 anni, 4 mesi e 6 giorni, oltre al recupero della pena pecuniaria della multa di 9.400 euro. L’uomo in primo grado fu condannato per tentato omicidio commesso la notte dell’Immacolata del 2017, ora si trova nel carcere di Fermo.