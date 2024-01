MASSIGNANO Massignano e Campofilone sono i due Comuni delle Marche dove verrà effettuato un nuovo test di It Alert, il sistema pubblico di allarme per informare la popolazione in caso di gravi emergenze. Dopo l’avvio ufficiale del servizio di messaggistica della Protezione civile su tutto il territorio, questa volta la simulazione riguarderà il rischio di collasso della diga di Rio Canale, che si trova a Massignano, ma con impatti anche a Campofilone.

L’orario

Tutto questo avverrà domani alle 12. Si tratta di una seconda fase di sperimentazione del sistema di allarme, così come disposto dalla Regione Marche, in collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione civile. L’iniziativa è stata presentata in Regione dall’assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi, dal direttore regionale Protezione civile e Sicurezza del territorio Stefano Stefoni e dai sindaci dei comuni Massignano e Campofilone, rispettivamente Massimo Romani e Gabriele Cannella. «A mezzogiorno sarà simulato il collasso della diga e partirà per questo motivo il segnale di It Alert –precisa Stefoni – che interesserà le persone che si trovano nei due territori comunali». Questa volta i cittadini avranno anche la possibilità di rispondere al test per consentire alla Protezione civile di poter testare l’avvenuta notifica del segnale. Ma il test riguarderà anche delle persone incaricate appositamente. A riguardo aggiunge il direttore regionale Protezione civile e Sicurezza del territorio: «Ci saranno alcune “sentinelle” che posizioneremo in punti strategici per capire se effettivamente il segnale arriverà e dove, o se invece interesserà zone che non c’entrano con la sperimentazione». Il sindaco Romani precisa: «Non bisogna installare applicazioni. Voglio rassicurare i miei concittadini che quando mercoledì arriverà il messaggio si tratta di un’esercitazione. Non occorre spostarsi né andare da nessuna parte. Chiedo solo una collaborazione alla cittadinanza al fine di ottenere un feedback». Il sindaco di Campofilone aggiunge: «Si tratta di un’esercitazione molto importante proprio per testare il funzionamento di questo meccanismo; fondamentale anche perché parliamo di una diga che si trova vicino al mare. Se davvero dovesse accadere un evento del genere l’acqua arriverebbe al mare e in spiaggia nel giro di un’ora. Proprio per questo motivo informare tutta la cittadinanza nel giro di poco tempo diventa necessario». Attraverso il servizio It Alert, durante la simulazione saranno inviati messaggi a tutti i dispositivi mobili presenti nei confini comunali di Massignano e Campofilone.

L’allargamento

A causa del fenomeno dell'overshooting, tali messaggi potranno essere ricevuti anche nei territori vicini, Pedaso, Altidona, Lapedona, Montefiore, Ripatransone e Cupra. Durante la simulazione, pianificata per le 12 che si concluderà entro le 13, sarà verificata l'efficacia del sistema nell'emettere messaggi di allarme pubblico attraverso la modalità cell broadcast.