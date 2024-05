Litiga con l'amico e lo uccide, poi trasporta il cadavere in strada: il corpo di un 36enne trovato da un passante

Il cadavere di un uomo di 36 anni è stato ritrovato da un passante in viale Cremona a Pavia, in una zona periferica della città. L'allarme è stato immediato e sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare le indagini. Secondo le prime informazioni emerse, la vittima sarebbe stata uccisa da un amico dopo una violenta lite.

L'omicidio e il corpo abbandonato

L'omicidio sarebbe avvenuto all'interno dell'appartamento dell'aggressore, il quale avrebbe poi trascinato il corpo in strada. Le circostanze del delitto sono ancora oggetto di approfondimento da parte delle autorità.

La confessione

L'aggressore, presumibilmente identificato, avrebbe confessato il crimine. Il cadavere della vittima è stato trasportato presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Pavia per l'autopsia, al fine di determinare le cause precise della morte e raccogliere elementi utili per l'inchiesta.