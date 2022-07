Coppia di Roma investita a Silvi Marina: morta Marina Bonaccorsi, grave il marito

TERAMO - Coppia investita sulla Statale 16 a Silvi Marina: Marina Bonaccorsi, 52 anni di Roma, figlia di un noto ginecologo, è morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo. Gravissimo ma non in pericolo di vita suo marito, F.D.P. di 49 anni. Sono stati travolti da un’auto guidata da una donna di 33 anni di Pineto che viaggiava con due bambini a bordo.

La ricostruzione dell'accaduto

La coppia romana veniva in vacanza da anni sulla costa teramana, sempre nello stesso hotel. L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20, poco prima di cena al ristorante non lontano dall’albergo. Da qui la scelta di andarci a piedi. Durante quel tragitto sono stati investiti: l'auto, da quanto appreso, ha perso improvvisamente il controllo e dopo essere andata contro un albero ha falciato in pieno la coppia. Il pm Davide Rosati ha disposto il sequestro dell'auto.