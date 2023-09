Maltempo in Spagna, almeno tre vittime: ragazzo di 20 anni muore in ascensore. Metro allagata, panico a Madrid

Maltempo in Spagna, dove le piogge torrenziali hanno causato almeno tre morti nella provincia di Toledo e un disperso nella regione di Madrid, a causa della tracimazione del fiume Alberche. Si chiama Dana, il fenomeno meteorologico che sta scaricando abbondanti precipitazioni, un sistema di bassa pressione che si isola in quota rispetto alla circolazione generale e che ha già provocato tre vittime, tra cui un giovane di 20 anni, intrappolato in ascensore.

Situazione critica

Le violente piogge hanno colpito soprattutto Toledo e Madrid, nella prima città, a circa 80 km da Madrid, sono stati accumulati, solo nella giornata di ieri, precipitazioni di 91,2 litri per metro quadrato, mentre nella regione di Madrid, i servizi di emergenza hanno risposto a quasi 1.300 chiamate di richiesta di auto a causa degli allagamenti.

Nella capitale spagnola, infatti, dopo che l'acqua è entrata anche all'interno di un vagone della metro, come documenta anche un video diffuso sui social, diverse linee sono state chiuse per l'accumulo di acqua causato dalle violente e incessanti piogge.

Il ragazzo morto in ascensore

Una terza vittima della Dana in Spagna, è un giovane di 20 anni, residente del comune di Toledo, Casarrubios del Monte, morto la notte scorsa all'interno di un ascensore che stava scendendo nel garage del suo palazzo. Il 20enne, secondo i media spagnoli, viveva con la famiglia in una casa dove una violenta alluvione ha causato il black out elettrico, veicoli uno sopra l'altro e danni ingenti alle abitazioni. Non si conoscono al momento le ragioni esatte della morte, non è ancora noto se sia morto per una scossa elettrica o perché l'ascensore era allagato.



DELUGE: Water streams into a subway carriage on Madrid's metro as torrential rains hit central Spain. https://t.co/bA4iYuS9tP pic.twitter.com/MkMoUMyWAl — ABC News (@ABC) September 4, 2023

Allerta in Spagna

In tutto il paese, decine di persone sono rimaste intrappolate in casa o nelle auto, molte strade sono state chiuse ed il maltempo ha portato anche all'interruzione dei servizi ferroviari, oltre ai ritardi e cancellazione di voli. Il direttore dell'Agenzia per la Sicurezza e l'Emergenza del 112 di Madrid (Asem 112), Pedro Ruiz, ha riferito di "numerosi salvataggi di persone nelle case e nei veicoli". Se Toledo e Madrid sono in allerta rossa per le forti piogge, l'Agenzia meteorologica statale ha attivato l'allerta arancione in Andalusia, Castiglia e Leòn, Catalogna e Comunità Valenciana.