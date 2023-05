Oriana Marzoli star all'Elrow di Madrid: l'outfit è super sexy. Daniele Dal moro la bacia sul palco, c'è anche Giaele De Donà

Oriana Marzoli è stata una delle protagoniste della settima edizione del GfVip e, nonostante il reality sia finito ormai da qualche settimana, continua ad essere la regina indiscussa anche sui social. La modella venezuelana in questi giorni si trova a Madrid per sbrigare alcuni impegni di lavoro e ha colto l'occasione di partecipare al festival musicale Elrow. Il suo outfit era davvero sexy e con lei c'era anche il fidanzato Daniele Dal Moro e l'amica Giaele De Donà con il marito Brad.

Il post Instagram

Oriana Marzoli ha pubblicato nel proprio profilo Instagram una serie di foto che la ritraggono al festival musicale Elrow. La modella indossa un body nero con numerose fessure e aperture e sopra una tutina retata con una cinturina argento, l'outfit è completato da degli occhiali da sole neri. Oriana ha scritto: «È sempre bellissimo questo festival! Sono davvero contenta di averlo fatto conoscere anche a Daniele, Giaele e Brad! Abbiamo passato una bellissima giornata anche in compagnia delle mie amiche spagnole!». Sotto al post compaiono solamente commenti positivi: i fan si congratulano per la bellezza di Oriana.

In questo momento, Oriana Marzoli è impegnata con il reality show "Superviviente" ovvero la versione spagnola dell'Isola dei Famosi, nella quale è opinionista. La modella, in una delle scorse puntate, ha presentato al pubblico in Spagna il suo fidanzato Daniele Dal Moro.