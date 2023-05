Taylor Mega e la caduta dal divanetto: si mette in posa ma perde l'equilibrio, la serata in discoteca finisce...per terra

Taylor Mega non rinuncia mai al divertimento e nemmeno alle serate in discoteca. L'influencer ha postato una serie di foto, e un video in particolare, che raccontano come ha passato il weekend. Il post ha collezionato migliaia di like e commenti tutti molto divertenti e simpatici. Taylor Mega è molto seguita sul suo profilo Instagram dove conta quasi tre milioni di follower che la seguono molto attivamente e che hanno notato il dettaglio hot all'interno della prima foto pubblicata.

Il post Instagram di Taylor Mega

L'ultimo post che Taylor Mega ha pubblicato su Instagram è un insieme di foto e video. L'influencer si trovava in un locale esclusivo, il COYA Monte-Carlo e per la serata mondana ha scelto di indossare un vestitino succinto di colore rosa shocking al quale ha abbinato vari accessori di colore oro. I fan si sono, poi, accorti che nella foto spuntano le mutandine: il vestito era, infatti, cortissimo.



Nella didascalia delle foto,consiglia ai fan di guardare l'ultima slide ed ecco che, quindi, appare il video: seduta sullo schienale di un divanetto,si muove in modo sensuale con in sottofondo la musica che la accompagna. A un certo punto, l'perde l'equilibrio e finisce dall'altra parte del divano.si rialza praticamente subito e corre ridendo verso chi la stava inquadrando.

I commenti dei fan

Sotto al post Instagram di Taylor sono comparsi commenti esilaranti che si esprimono in merito al video della caduta. Alcuni fan hanno scritto: «L'importante, comunque, è rialzarsi sempre», «Tutti siamo un po' Taylor in discoteca, anche io sono caduta spesso... l'importante è come ti alzi», «La sobrietà che vola via come l'equilibrio a una certa ora della notte» oppure ancora «Che figura di m***».