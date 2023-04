Oriana Marzoli, l'allenamento è super sexy: in palestra (a Madrid) c'è anche Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli in questo momento si trova in Spagna, più precisamente a Madrid, per alcuni impegni di lavoro tra cui anche il reality show "Supervivientes" (versione spagnola dell'Isola dei Famosi), del quale è opinionista. Con lei c'è anche il fidanzato Daniele Dal Moro: i due, da quando è terminato il GfVip, sono inseparabili in tutto e per tutto. Oriana e Daniele, infatti, si allenano anche insieme e le ultime storie che la modella ha postato su Instagram sono super sexy.

L'allenamento sexy di Oriana Marzoli

Cuffiette per la musica, completino sportivo di colore rosa confetto, make up impeccabile (anche se è sulla cyclette), si presenta così Oriana Marzoli nelle sue ultime storie Instagram. La modella venezuelana, che si trova in palestra, scrive: «Non molliamo! Alleniamo il "didietro" che serve sempre». Oriana, dopo il termine del Grande Fratello Vip, non ha avuto un momento libero perché è stata letteralmente sommersa dagli impegni di lavoro che si dividono tra Italia e Spagna. Inoltre, l'ex gieffina è anche molto amata sui social: il suo profilo Instagram conta quasi due milioni e mezzo di follower.

La storia d'amore con Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli, oltre ad avere successo nella sua carriera, ha anche successo in amore: la sua storia con Daniele Dal Moro, infatti, procede a gonfie vele e la modella ha parlato del fidanzato anche durante la diretta di "Supervivientes", dove tutti, in studio, si sono complimentati per il suo successo al GfVip.