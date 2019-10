Instagram down: «Non carica foto e storie», problemi anche su Facebook. Caos tra gli utenti, cosa sta succedendo

Instagram e Facebook non funzionano: problemi per entrambi i social network della galassia di Mark Zuckerberg, che dalle 16 circa stanno dando problemi di connessione in Italia. Se però per Facebook le segnalazioni sono limitate, per Instagram la situazione è più grave, come dimostra l'hashtag #instagramdown che in pochi minuti è diventato di tendenza su Twitter. Instagram down, foto e storie non si caricano: problemi per il social network di proprietà di Facebook e della galassia di Mark Zuckerberg, che dalle 16 circa sta dando problemi di connessione in tutta Italia. Dall'azienda ancora nessun commento su quanto sta accadendo.

Ultimo aggiornamento: 17:16

