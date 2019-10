Mina sbarca su Instagram ed è boom di like: la prima foto social mentre guarda il video di un rapper

Mina arriva sui social. La leggendaria cantante, dopo aver scelto di ritirarsi dalla scena pubblica, è sbarcata su Instagram, naturalmente a modo suo. A postare lo scatto “rubato” che la ritrae infatti è stata la figlia Benedetta Mazzini, che poi l’ha postato dal suo account.

Nello scatto si vede infatti la cantante di spalle seduta sul divano mentre guarda la tv in compagnia del fidanzato della figlia, seguita dalla didascalia: “Madre e mio fidanzato che guardano video di gangsta rapper venezuelani :)♥️😂🙈#ilovemyfamily #minamazzini #mamy #lugano #homesweethome”. Il post naturalmente è stato subito condiviso migliaia di volte e ha fatto il pieno di like e commenti entusiastici per il riapparire inaspettato di Mina dato che la sua ultima comparsa è stata durante l’ormai famoso concerto a Lugano nel 1978 che ha chiuso definitivamente il suo rapporto con la scena pubblica.

Benedetta ha poi scherzato sul successo della foto, postando un altro scatto in cui Dente e il fidanzato guardano in televisione la foto di Mina: “Amico Dente @amodente e fidanzato – ha scritto nella didascalia - che guardano foto di Madre e fidanzato che guardano video gangsta rapper venezuelani 😂🙈😍#metafamily #dente #ilovemyfamily #madre #mamy #minamazzini”.

