PORTO SAN GIORGIO Caos viabilità in viale della Vittoria e via delle Marine, il comitato dei residenti pretende una soluzione. In seguito ai cambiamenti viari, ora tutti i veicoli diretti a nord, passano per via Vittoria e via Le Marine, rendendo la zona poco sicura. Dal comitato che si è creato un anno fa, composto da residenti di via Le Marine e via Vittoria, uno dei rappresentanti Marco Ciferri ha detto: «In questa zona si è creato un imbuto. Ormai tutte le auto provenienti da viale Cavallotti e viale della Vittoria passano di qua. Ormai siamo arrivati a maggio, dopo più di un anno e mezzo, non reggiamo più la situazione. Vogliamo risolverla una volta per tutte. Ieri, sia il sindaco che l'assessore alla viabilità, sono stati molto disponibili e ci hanno rassicurato in questo senso».

Il comitato

Il comitato è composto da un gruppo molto numeroso, inizialmente avevano raccolto 60 firme, ci sono residenti ma anche proprietari di diverse seconde case, la situazione è diventata talmente seria che qualcuno inizia a pensare di vendere casa. «C'è una strada a gomito - ha spiegato Ciferri - e tutte le auto e camion che arrivano sulla via, non si accorgono che la via è chiusa, allora devono fare inversione e girare a destra, dove la strada è molto stretta e i camion sono costretti a salire sul marciapiede e fare retro marcia. Anche uno scuolabus è stato costretto a tornare indietro e a fare retro marcia. Non ne possiamo più. Manca la logica e il buon senso. Ormai le vie sono diventate le sfogo per chi si dirige a nord, passano tutti di qui. Anche per immettersi sul lungomare, la viabilità è pessima». C'è stato un incontro con il sindaco Valerio Vesprini, qualche mese fa: «Ci aveva promesso - ha sottolineato Ciferri - che avrebbe risolto il problema a settembre ma così non è stato. Avevamo trovato anche la soluzione, ovvero tornare al doppio senso come è sempre stato, in via Trento, si trattava solo di recuperare qualche parcheggio da recuperare a nord. Il sindaco era perfettamente d'accordo ma ormai è passato un anno». Ora, qualche residente vorrebbe fare un esposto in Prefettura. «Era la zona più tranquilla di Porto San Giorgio ma ora è diventata come la statale adriatica. C'è un continuo flusso di auto che vanno molto veloci. È pericoloso anche per i pedoni. Abbiamo paura di passare un'altra estate in questa situazione. Aspettiamo che si trovino soluzioni».

La replica

È arrivata anche la risposta da parte del sindaco: «Siamo in fase valutativa - ha spiegato Vesprini - come sanno. Ci sono già state segnalazioni dai mezzi di soccorso. I problemi alla viabilità possono avere tante sfaccettature. Non si può cambiare la circolazione di punto in bianco. Già mesi fa, abbiamo ricevuto una lettera che lamentava la complessità di percorrere il lungomare. Ci sono stati segnalati anche problemi relativi ai mezzi d'emergenza. Per ora, non abbiamo fatto modifiche, in attesa di una risposta dal Prefetto che prima mancava e da poco è stato sostituito. Abbiamo parlato con i residenti e abbiamo detto che vedevamo come sarebbero andate le cose quest'anno. Anche a sud, in via Cimarosa ora c'è una mole di traffico enorme, passano tutti di lì essendo l'unica via per andare da sud a nord. Così come è normale che vi siano stati dei problemi in via Le Marine con il cambio di viabilità. Stiamo cercando di risolvere il problema ma serve tempo e pazienza. Non si tratta solo di via Le Marine ma della complessità della città. Poi ci sono anche pochi sottopassi per furgoni e mezzi pesanti per i quali non vi sono altre soluzioni a parte quelle attuali. Si tratta di tante cose messe insieme. Valuteremo e poi prenderemo le decisioni».