Si contendono lo stesso uomo e la lite tra due donne finisce a graffi e spintoni: caos in un locale ad Ancona

ANCONA - Litigano per lo stesso uomo e dalle parole sono passate alle mani coinvolgendo anche altre persone.

Durante la notte tra Pasqua e Pasquetta i poliziotti sono intervenuti nei pressi di un locale in via Marconi a seguito di una segnalazione che raccontava di una lite tra circa sei persone, due donne e quattro uomini.



All'arrivo della Polizia la lite era stata sedata per cui gli agenti hanno proceduto ad identificare le persone coinvolte: in particolare si trattava di due donne, entrambe di origine peruviana, con precedenti, ed entrambe di circa 45 anni. Le due litiganti hanno raccontato che avevano iniziato una lite verbale all' interno di un locale e che la lite era poi passata alle vie di fatto all' esterno.

Il motivo del contendere, a detta delle due, era per l' interesse di entrambe verso lo stesso uomo che, tuttavia, non era presente.

Alla discussione hanno assistito gli altri clienti del locale che hanno separato le donne, cercando di calmarle. Le stesse erano in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di sostanze alcoliche. Avevano anche graffi in volto ed alle mani: i poliziotti hanno chiesti loro se avessero bisogno delle cure del personale sanitario ma hanno rifiutato le cure.