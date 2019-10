Tik Tok, che cos'è e come funziona l'app che fa tremare Facebook e Instagram

Ultimo aggiornamento: 19:54

La nuova frontiera dei socialsi chiama Tik Tok . Almeno per i giovanissimi. Si tratta di un'app musicale, che consente di creare video da 15 secondi sulle note delle proprie canzoni preferite. Tik Tok è attualmente una delle app più scaricate del mondo, con 150 milioni di utenti attivi al giorno e 500 milioni al mese. Si tratta di numeri incredibili che preoccupano non pocoe Instagram ormai appannaggio unico di un pubblico più "cresciuto".Tik Tik piace tanto ai teenager perché dà - ai più bravi e fortunati di loro - la possibilità di diventare delle autentiche star. Basti pensare che i "TikToker" più famosi, quasi sempre degli adolescenti, vantano decine di milioni di follower. Tik Tok è di proprieta di una società cinese, Bytedance, che dopo aver acquisito Musical.ly nel 2016, ha sbaragliato la concorrenza nel campo delle app di creazione e condivisione di video.Tik Tok sta diventando sempre più popolare anche in Italia. Fra i TikToker nostrani più famosi ci sono la 17enne(4,1 milioni di follower) e la 15enne(2,3 milioni). Molti influencer italiani, inoltre, stanno aprendo un profilo sull'app del momento: se Instagram è l'attuale campo di battaglia del digital marketing, Tik Tok è senz'altro il futuro.