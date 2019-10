Boom di Snapchat, utenti in crescita e perdite in calo: «Merito della nuova versione Android»

L'app ha sostanzialmente superato le aspettative di Wall Street grazie al rilancio riuscito della sua versione di smartphone Android, scrive il Telegraph . Gli utenti attivi giornalieri di Snapchat sono saliti da 203 a 210 milioni nel triennio finito a settembre, sostenuti da una forte crescita al di fuori dei mercati chiave dell'Europa e del Nord America.L'app ha sostanzialmente superato le aspettative di Wall Street grazie al rilancio riuscito della sua versione di smartphone Android,

Ricavi e utenti in crescita. perdite in calo.chiude il terzo trimestre sopra le attese e intravede la possibilità di centrare un utile nel quarto trimestre, quando potrebbe raggiungere il break-even o 20 milioni di dollari di ebitda. Se lo facesse si tratterebbe di una pietra miliare per la società dei messaggini che spariscono.Il periodo luglio-settembre è archiviato con ricavi in aumento del 50% a 446 milioni di dollari, sopra le attese degli analisti. Gli utenti sono cresciuti di 7 milioni a quota 210 milioni, in aumento rispetto ai 186 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Le perdite sono calate a 227 milioni di dollari, battendo le previsioni del mercato che scommetteva su 265 milioni.L'amministratore delegato Evan Spiegel parla di risultati «solidi» e si dice «soddisfatto degli investimenti fatti che continuano a spingere la crescita della nostra comunità e del nostro business». I risultati confermano il cambio di rotta di Snapchat rispetto al 2018, contrassegnato da problemi con la revisione dell'app e da una fuga di manager. Nonostante i progressi, Snapchat si trova a competere con rivali del calibro di Facebook, Instagram e YouTube. Per differenziarsi Snapchat intende investire di più nella realtà aumentata, nella convinzione che le varie modalità con cui può essere usata consentiranno di fare la differenza con le altre piattaforme.