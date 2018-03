Giocavano con Snapchat durante il volo, due piloti Easyjet sospesi

Snapchat, ci risiamo: Rihanna critica lo spot sessista e il social crolla in borsa​

Instagram e Snapchat senza gif per alcuni giorni: ecco cosa è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono stati beccati a chattare e giocare condurante un volo e per questo motivo duedella compagnia aereasono stati sospesi dal servizio. I due uomini, immortalati da un video, sono ora nel mirino di un'indagine interna.Il filmato, pubblicato dal Sun, era stato inizialmente postato su Facebook e sull'account Instagram del comandante Michel Castellucci, uno dei due piloti coinvolti, ma in seguito è stato cancellato. L'episodio si è verificato mentre il volo, partitoe diretto, si trovava a circa 10mila metri di altitudine.Un portavoce di Easyjet ha chiarito che il video è stato girato mentre l'aereo volava col pilota automatico e che la sicurezza dei passeggeri non è mai stata a rischio. Tuttavia, ha aggiunto, il comportamento dei due piloti è ritenuto «inaccettabile» per gli standard della compagnia. L'ente regolatore britannico stabilisce che i piloti dovrebbero evitare tutte le attività non essenziali durante le fasi critiche del volo, solitamente a meno di 3mila metri di altitudine.