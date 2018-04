Snapchat, due grandi novità: tag per menzionare gli amici e videochat di gruppo

Snapchat, arriva Snap Map: ecco a cosa serve la nuova funzione​

Due grandiin arrivo per, per la gioia dei suoi giovani utenti. A grande richiesta, infatti, arrivano due funzioni che di fatto cambiano radicalmente l'utilizzo dell'app.La prima funzione in arrivo col prossimo aggiornamento è infatti quella della possibilità dinelleattraverso, come espressamente richiesto da tantissimi utenti. Basterà quindi selezionare la "@" nel campo del testo per 'taggare' gli amici. Una funzione tutto sommato semplice rispetto all'altra grande novità.Molto presto, su, sarà possibile effettuare. Il limite sarà di, la metà esatta di quello riservato alle audiochat. Basterà selezionare l'apposita icona nella chat di gruppo per effettuare la videochiamata, a cui sarà possibile applicare tutti i filtri offerti da Snapchat.