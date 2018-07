Scopre su Snapchat che il fidanzato è a uno strip club: l'irruzione è virale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'incursione del tutto inaspettata in uno strip club britannico. Una 23enne si è precipitata al Premier Gentleman's Club di Krystals anelle East Midlands, per inveire contro il fidanzato dopo averlo rintracciato suLa giovane non sapeva dove si trovasse e non si sarebbe mai immaginata di vederlo in un locale di spogliarelliste. La "sfuriata" è stata ripresa in un filmato diffuso successivamente in rete.era in giro con i suoi amici quando ha sentito la donna urlare davanti al ragazzo mentre tutti i presenti ridevano e applaudivano. Ha deciso così di osservare la scena e di filmare.Il compagno, imbarazzato, aveva dimenticato di spegnere la sua posizione sulla sua app Snapchat. Quando ha visto di essere stato ripreso si è messo a ridere. Diciassettemila like per il video e quasi due milioni di visualizzazioni per il video.«Alcune ragazze non sopportano che i fidanzati vedano gli spogliarelli, ma non è come un bordello. La cosa incredibile è che sia stato rintracciato attraverso il telefono. Sarei un po' scioccato se fossi nei suoi panni», il commento dell'autore del video, come riporta il Mirror.