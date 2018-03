Snapchat, arriva Snap Map: ecco a cosa serve la nuova funzione

Giocavano con Snapchat durante il volo, due piloti Easyjet sospesi​

Snapchat, ci risiamo: Rihanna critica lo spot sessista e il social crolla in borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una grande novità per i fan di: arriva, una mappa in tempo reale integrata all'app del social network e basata sulla funzioneCon, tutti gli utenti di Snapchat potranno localizzare sullanon solo la presenza degli amici che si sono registrati in alcuni luoghi, ma anche esplorare in tutto il mondo luoghi di interesse o consultare eventi come spettacoli, festival e concerti. Per utilizzare Snap Map, che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane con un, sarà necessario attivare la modalità Map Explore e autorizzare l'app ad accedere alla propria posizione. In seguito, oltre a consultare le mappe di tutto il mondo, sarà possibile scorrere i vari aggiornamenti sulla parte bassa dello schermo, come avviene con le storie.