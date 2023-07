Incidente con tre moto coinvolte: due morti e un ferito. Una delle vittime è un romano

Incidente tra moto: 3 i mezzi coinvolti. Tragico il bilancio dello schianto: due morti e un terzo centauro ferito a Rieti. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata sulla Strada statale 471, tra Posta e Leonessa. Per cause da accertare, le tre moto si sono scontrate. Nell'impatto, due persone sono decedute, una terza è stata trasportata in ospedale, ferita, ma non in gravi condizioni.

Le vittime sono, secondo Il Messaggero, un uomo della provincia di Roma di 45 anni e un uomo del Modenese di 43 anni. Sul posto, sanitari del 118, carabinieri e vigili del fuoco per accertare la dimanica dell'incidente.