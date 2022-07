Incidente a Cattolica, donna si schianta contro un albero e perde il casco: violento trauma alla testa. Arriva l'elisoccorso

CATTOLICA Perde il controllo dello scooter, finisce contro un albero, il casco vola via e cadendo sbatte violentemente la testa per terra: brutto incidente a Cattolica per una cinquantenne del posto. Lo schianto si è verificato alle 14.30 in via Francesca da Rimini, angolo via Caravaggio. La donna stava percorrendo la strada in direzione via Allende quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Cattolica, intervenuta per gli accertamenti del caso, ha perso il controllo dello scooter Yamaha di cui era alla guida, finendo rovinosamente contro un albero e quindi sul marciapiede, perdendo il casco e di conseguenza battendo la testa.

La donna portata a Cesena in elisoccorso

Subito allertati i soccorsi, sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che faceva intervenire anche un'automedicalizzata. Il medico, dopo i primi accertamenti, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Ravenna. La donna è stata trasportata al Bufalini di Cesena. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri della vicina Tenenza di Cattolica per aiutare la viabilità del traffico mentre venivano prestati i soccorsi all'infortunata.