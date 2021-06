OCCHIOBELLO - E' morto a soli 42 anni. Vittorio Miele, autotrasportatore di Cassino, residente in via Po, rimasto vittima di un incidente che si è verificato giovedì 10 giugno, sull’autostrada A13 Bologna-Padova, in direzione Padova nel tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana.

Miele lascia la moglie Veronica e tre bimbe in tenera età.

