Grave un ragazzo di 19 anni precipitato dal balcone di casa. È giallo sulla dinamica

ROMA - Dramma a Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo, dove un ragazzo di 19 anni è precipitato dal balcone di casa ed è rimasto ferito in modo grave: è successo ieri pomeriggio. Il giovane era sul balcone quando è caduto per diversi metri, precipitando sul suolo.

I familiari, entrati nella stanza, non lo hanno trovato e hanno fatto la scoperta choc: hanno subito allertato il 118, con l’eliambulanza che lo ha trasportato in poco tempo al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso. Non è chiaro se si tratti di un tentato suicidio o di una caduta accidentale.

