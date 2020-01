Il camion dei rifiuti si ribalta alla discarica: conducente ferito ed estratto dalle lamiere

TAVULLIA - Incidente questa mattina alla discarica di Ca' Asprete, nel Comune di Tavullia: un camion che trasportava rifiuti si è ribaltato, imprigionando l'autista nella cabina.

Si tratta di un 47enne umbro che era impegnato nello scarico dei rifiuti, quando, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, il mezzo che stava conducendo si è ribaltato. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare dlle lamiere l'uomo, poi affidato alle cure dei sanitario del 118. Che hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza per un rapido trasporto all'ospedale regionale di Torrette.

