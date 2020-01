Una donna di 57 anni precipita dal balcone di casa: grave dopo un volo choc di nove metri

Ultimo aggiornamento: 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA - Una donna di 57 anni cade dal balcone: undi circa nove metri. Tragedia sfiorata oggi poco prima delle 10,30 in via Rosetani. Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell'emergenza sanitaria del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Volante dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura. La donna è stata portata in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, è in gravi condizioni. Da chiarire se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.LEGGI ANCHE: