Si schianta con l’auto contro una pianta, positivo all’alcoltest: 21enne finisce nei guai

POTENZA PICENA - Perde il controllo dell'auto e si schianta contro una pianta, guidava con un tasso alcolico nel sangue superiore al limite consentito. Paura per un giovane e per tre suoi amici che erano in macchina insieme a lui. L'incidente è avvenuto poco dopo le 4.30 dell'altra notte, lungo la strada che da Porto Potenza Picena sale verso Montecanepino. Sul posto la polizia stradale e i sanitari del 118.