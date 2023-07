Rudy Farias, scomparso e dato per morto: ritrovato dopo 8 anni in stato confusionale vicino casa a Houston

Scomparso da 8 anni era stato dato per morto e invece era a pochi metri da casa sua. Rudy Farias, 25 anni, è stato ritrovato sano e salvo dopo che si erano perse le sue tracce nel 2015. In quell'anno si allontanò da casa, nella periferia nord-occidentale di Houston, per cause che dovranno essere accertate e proprio nei giorni scorsi è stato trovato fuori da una chiesa in stato confusionale.

Il ritrovamento

Il giovane è stato portato in ospedale, dove è ancora oggi ricoverato, e sulla misteriosa scomparsa si cerca di fare chiarezza. Rudy è stato trovato con tagli e lividi su tutto il corpo e sangue nei capelli, cosa che fa pensare che potrebbe essere stato picchiato da qualcuno.

Il ragazzo, all'epoca dei fatti 17enne, scomparve nel nulla dopo aver portato a spasso uno dei suoi cani, che invece fu ritrovato. Al giovane erano stati diagnosticati depressione, disturbo da stress post-traumatico e ansia.

Le indagini

Le ricerche sono andate avanti per anni, fino a quando la polizia non decise di sospenderle e il ragazzo fu dato per morto. La famiglia ha sempre però avuto accesa la speranza di poterlo rincontrare, fino a quando non è arrivata la segnalazione qualche giorno fa.

Il giovane si trovava in stato confusionale, non si sa se ha riconosciuto o meno i suoi cari, se ha spiegato le cause del suo allontanamento e se questo sia stato volontario o meno.