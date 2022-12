Valentino Rossi in mostra a Mondaino, 46 foto per raccontare l'uomo e il pilota in giallo

MONDAINO - Il Giallo in Mostra a Mondaino. Dove per giallo si intende la seconda pelle di Valentino Rossi che, attraverso una mostra fotografica, sarà in mostra a Mondaino fino al 19 gennaio 2023. La mostra fotografica è a cura di Mirco Lazzari ed è promossa dall’Associazione Turistica Pro Loco di Castel San Pietro Terme APS con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Si tratta di una mostra itinerante e che farà ora tappa nella Sala degli Archi della Rocca Malatestiana a Mondaino.

La carriera in 46 foto

Venti stagioni di corse, il periodo in MotoGP, le tre fasi Honda e le prime vittorie, la sfida Yamaha con la sua consacrazione, il passaggio in Ducati, il ritorno alla Yamaha, il titolo sfiorato nel 2016, fino alla parte finale della carriera di pilota che lo trasforma in uomo maturo pronto ad altre sfide. Quelle emozioni da lui trasmesse che lo hanno reso un’icona del motociclismo e del mondo sportivo, gara dopo gara. Questo senza dimenticare il rapporto con i tifosi, che hanno colorato di giallo con cappellini e bandiere i circuiti di tutto il mondo in una scenografia assolutamente emozionante ed unica. La mostra rappresenta il punto di vista artistico del fotografo sul pilota, un uomo, uno sportivo, un personaggio che, con la sua passione, ha dato tanto alla terra dei motori, all’Italia e al mondo intero. L’allestimento ripercorre la carriera di Valentino Rossi attraverso 46 scatti (come l’iconico numero del campione) di Lazzari, che dal 2002 è fotografo accreditato con pass permanente alla MotoGP.

Giorni e orari

La mostra è stata inaugurata il 14 dicembre alle 15.30 e sarà aperta al pubblico fino al 19 gennaio 2023 nei giorni feriali e il sabato dalle 10 alle 12; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio.