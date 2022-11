VR46, a Tavullia la seconda giornata della 100Km dei Campioni. Evento blindatissimo con un occhio al meteo

TAVULLIA (PU)- Sono scesi in pista tutti e 40 i piloti invitati alla 100Km dei Campioni al Ranch di Valentino Rossi a Tavullia. Due giorni di grande spettacolo con nomi di assoluto spessore come riporta Instagram.

I partecipanti

Insieme a Valentino Rossi ecco Pedro Acosta, Niccolò Antonelli, Albert Arenas, Xavier Artigas, Francesco Bagnaia, Lorenzo Baldassarri, Elia Bartolini, Axel Bassani, Marco Belli, Marco Bezzecchi, Ferran Cardus, Raffaele De Rosa, Fabio Di Giannantonio, Andrea Dovizioso, Filippo Farioli, Augusto Fernandez, Matteo Ferrari, Federico Fuligni, Filippo Fuligni, Lorenzo Gabellini, Paulin Gautier, Manuel Gonzales, Alessandro Gramigni, Sammy Halbert, Stefano Manzi, Luca Marini, Jorge Martin, Andrea Migno, Franco Morbidelli, Mattia Pasini, Matteo Patacca, Danilo Petrucci, Tito Rabat, Michael Ruben Rinaldi, Alex Rins, Alex Salvini, Alberto Surra, Celestino Vietti, Alessandro Zaccone.

Il racconto del Day1

Fatte le foto di rito, sono partite le contrattazioni tra i piloti per la definizione delle coppie per la gara: L’atmosfera è quella dei grandi appuntamenti, quelli a cui partecipano tutti i migliori, e la lista dei partecipanti alla 100Km è di primissimo livello.La giornata si è conclusa alle 17:30 con l’Americana race, organizzata su due manche. Adrenalina ed emozioni al massimo, in una competizione che ha visto grande battaglia fin dalle primissime eliminatorie, e che ha visto alla fine la vittoria di Luca Marini, che ha commentato così:

Il programma di oggi

Dopo il Warm Up delle 12.05 prenderà il via alle 14 la Gara vera e propria. Alle 18 prevista la cerimonia di premiazione. Occhio al meteo con le forti piogge che si stanno abbattendo su Pesaro che potrebbero comprometterne lo sviluppo. Evento blindatissimo laddove per essere presente sugli spalti, da quanto trapela, serve un "pass speciale" o un invito. Misure che risultano ancor più stringenti rispetto al passato. Le varie dirette sono previste sui social.