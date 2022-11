"Pecco" Bagnaia campione del mondo: fotogrammi di un successo che parla marchigiano

PESARO- Il fresco campione del mondo della MotoGp su Ducati, quel Francesco "Pecco" Bagnaia, che nel tempo ha finito per conquistare tutti, rappresenta vanto e lustro per tutte le Marche. E le feste, popolari e non solo, lo hanno dimostrato in modo tangibile. Il trionfo concretizzatosi nell'ultimo Gran Premio di Valencia, nel quale "Pecco" si è piazzato al nono posto, ha riportato il Mondiale in Italia tredici anni dopo l'ultimo trionfo di Valentino Rossi (2009). La Ducati, inoltre, non vinceva nella Classe regina dal lontano 2007 quando ad imporsi fu l'australiano Casey Stoner.

