Giallo nel centro di Ancona: donna di 56 trovata morta in casa dopo l'allarme del figlio

ANCONA – Giallo nella notte in via Cialdini: una donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento. A dare l'allarme è stato il figlio, che non riusciva a mettersi in contatto con lei da un paio di giorni. Attorno alle 5 si è attivata la task force dei soccorsi.

Per entrare nell'abitazione all'ultimo piano del palazzo i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare una scala e sfondare la finestra. Una volta entrati, hanno trovato la donna riversa sul letto, ormai senza vita. Il personale del 118 e della Croce Rossa non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Ancona Centro con i colleghi del Nucleo operativo. Secondo una prima ricostruzione la donna, una 56enne d'origine dominicana, potrebbe essere deceduta uno o due giorni fa. Sul suo corpo non sono stati riscontrati segni di violenza: il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per indagare sulla morte e capire se sia stata provocata da cause naturali o da altro.