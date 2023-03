Falconara, cadavere di un uomo trovato in mare: la sua auto in spiaggia con gli sportelli aperti

FALCONARA – Tragedia questo pomeriggio a Rocca Mare. Il cadavere di un uomo è stato trovato in mare, di fronte all'ex hotel Luca. Chi l'ha avvistato ha subito contattato il 112. Sul posto è intervenuto il 118, ma l'equipaggio dell'automedica di Falconara non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto, indagano i carabinieri e la capitaneria di porto che hanno provveduto al recupero del corpo.

San Benedetto, scassina una gelateria e due negozi di vestiti: preso con gli arnesi e il bottino in tasca

Sulla spiaggia è stata trovata anche l'auto dell'anziano, un 83enne: sarebbe arrivato a tutta velocità, forse nel tentativo di gettarsi in mare con la propria utilitaria, rimasta incagliata nella ghiaia. Poi sarebbe sceso, lasciando gli sportelli aperti, per tuffarsi in acqua e andare così incontro alla morte.