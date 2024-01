Cadavere di un uomo trovato dentro un auto incendiata a Lecce. «Era carbonizzato»

LECCE - Un cadavere di un uomo è stato trovato carbonizzato in un'auto a Lecce in via Cavalieri Vittorio Veneto. È un uomo sardo di 70 anni, residente in città.

Cosa sappiamo

Alle ore 3 di questa notte, una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Lecce, sede centrale, è intervenuta nel capoluogo salentino, per fronteggiare l’incendio di un'autovettura di marca Kia, modello Cren a 7 posti.

I carabinieri hanno chiesto l'intervento del 118 ma non c'era nulla da fare per l'uomo e al momento le indagini sono in corso: potrebbe trattarsi di un suicidio in quanto sarebbero state trovate alcune missive ma le indagini sono ancora in corso.