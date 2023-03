San Benedetto, scassina una gelateria e due negozi di vestiti: preso con gli arnesi e il bottino in tasca

SAN BENEDETTO - Il tempestivo intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile ha consentito di bloccare un ladro che, la notte scorsa, ha colpito almeno in tre attività ma non è escluso che, nelle prossime ore, possano saltare fuori ulteriori colpi a lui addebitabili. Si tratta della gelateria Cremose, nel cuore dell'isola pedonale di San Benedetto e dei negozi di abbigliamento Blondie e Trendymila.

In tutti e tre i casi ha forzato gli accessi (in gelateria ha anche spaccato un vetro) ed è entrato mettendo mano alle casse. Quando i carabinieri, allertati dall'allarme, lo hanno intercettato mentre tentava di scappare per le vie del centro, aveva in tasca circa mille euro e alcuni attrezzi utilizzati per lo scasso. L'identificazione ha consentito ai militari di capire che si trattava di un trentottenne di origini teramane già noto alle forze dell'ordine per simili episodi.