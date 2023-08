Ferragosto, ecco come cambiano le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Come sempre succede nelle festività cambiano i meccanismi. Niente estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10elotto nella giornata di martedì 15 agosto 2023. Come di consueto, quando le estrazioni coincidono con le festività, viene deciso di anticiparle e posticiparle.

Ed è proprio quello che succederà in occasione di Ferragosto: la sestina vincente del SuperEnalotto verrà estratta il giorno precedente, mentre per Lotto e 10eLotto sarà necessario attendere un po' di più. In questo caso i numeri dei tre giochi, che solitamente vengono pubblicati lo stesso giorno e quasi alla stessa ora, verranno "divisi" in due giorni differenti.