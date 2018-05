Massacra di botte la madre perché non gli consegna il bancomat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Massacra di botte la madre, fino a fratturarle il femore, perché si rifiuta di prestargli il bancomat. E' accaduto a Fasano, in provincia di Brindisi, dove i Carabinieri nel corso della scorsa notte, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione, un 27enne del luogo.Il giovane nella tarda serata di ieri ha aggredito con calci e pugni la madre 60enne convivente poiché si è rifiutata di consegnare la propria carta bancomat. La donna, subito portata in ospedale, ha riportato la frattura del femore sinistro.