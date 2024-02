Donna dà fuoco al marito davanti alla figlia di due anni: l'uomo ha ustioni sul 30 per cento del corpo

NEMBRO - Una donna ha dato fuoco al suo compagno. È successo a Nembro, in provincia di Bergamo, dove la coppia vive con la figlia di due anni. L'uomo, un 35enne è rimasto gravemente ferito, riportando ustioni sul 30 per cento del corpo. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, i medici con un’ambulanza del 118 lo hanno trasferito in ospedale. La donna, 38enne di origini brasiliane, si sarebbe allontanata ma i carabinieri intervenuti sul posto l’hanno rintracciata e riportata nella sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Bergamo, nel corso di una lite la donna, pare in condizioni psicofisiche alterate da droga e alcol, avrebbe buttato dell'alcol addosso all'uomo per poi dargli fuoco. Adesso è in carcere con l'accusa di tentato omicidio. La coppia, hanno riferito i vicini, erano soliti a litigare tra le mure domestiche.