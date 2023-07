Dogsitter attaccata da otto cani, uno la azzanna alla gola e la uccide. Il dramma di Natasha: ​«Erano la sua passione»

Natasha stava portando a spasso otto cani, quando è stata attaccata e morsa diverse volte al collo. Un attacco mortale a causa delle gravi ferite riportate per Natasha Johnston, 28 anni, inglese. Sembra che il cane ad aver assestato il colpo fatale alla vena giugulare sia stesso il suo American Bully XL, che è stato soppresso dopo gli accertamenti delle indagini sulla morte della 28enne.

Lunghe indagini

L'incidente mortale è avvenuto sei mesi fa, e da allora le indagini hanno portato alla restituzione di due cani, entrambi bassotti, al suo legittimo proprietario, uno è stato ucciso, mentre per altri 5 la situazione è ancora in bilico e deve essere stabilita, motivo per cui rimangono in canili privati in attesa di una decisione del tribunale.

La sua passione

Il cane che avrebbe ucciso la ragazza è una razza relativamente giovane, che ha avuto origine negli Stati Uniti negli anni '80 ed è stata introdotta come una versione più adatta alle famiglie dell'American Pitbull Terrier. È disponibile in diverse taglie, inclusa la più grande XL.

La vittima è rimasta uccisa da una delle sue più grandi passioni, come testimonia la sua scelta di vita e gli amici che la conoscevano bene: "Le lunghe passeggiate in campagna con i cani erano la sua passione. Ha fatto un sacco di dog walking qui, non come professionista ma con i suoi cani e quelli di amici - ha detto uno dei suoi amici più stretti - poi si è trasferita e quello è diventato il suo lavoro a Londra. È cresciuta con i cani, quindi li ha sempre amati".