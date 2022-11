Gradara, choc nel cortile: un branco di lupi la accerchia e lei si difende col badile. Finisce in ospedale in stato di choc

GRADARA - Accerchiata da un branco di lupi, finisce in ospedale per il forte choc. È successo questa mattina poco dopo le 8 all’azienda agricola biologica Mancini di Granarola di Gradara. La donna, come ogni mattina, è uscita per dar da mangiare agli animali da cortile, a pochi passi da casa. Ma in poco tempo si è trovata attorniata dai lupi e ha iniziato a urlare. «

Ho sentito le grida di mia moglie – spiega Danilo Mancini, dell’omonima azienda agricola bio – Ho subito pensato ai lupi perché è una storia che si ripete da tempo. Ma in questi giorni gli avvistamenti sono stati sempre più frequenti. Lei fortunatamente aveva un badile in mano e ha iniziato a brandirlo per allontanare le bestie. Sono uscito scalzo perché ero appena rientrato dopo aver portato mia figlia a scuola. Urlavamo e agitavamo i bastoni. Fortunatamente siamo riusciti a mettere i lupi in fuga. Erano otto lupi che ci avevano attaccato». La donna era in preda alla paura, così la prima chiamata è stata all’ambulanza che ha portato la signora in ospedale, sotto shock. Poi sono intervenuti i carabinieri forestali per i controlli di rito.