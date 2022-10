MACERATA - Un lupo è stato avvistato nella notte in via Bramante a Piediripa. A notare la presenza dell'animale -che ha anche attraversato la strada - è stato un vigilante dell'Axitea impegnato in un servizio di controllo, che lo ha anche filmato. Allertati i carabinieri.

Gli avvistamenti

Gli avvistamenti relativi ai lupi sono sempre più frequenti e in tutta la regione.