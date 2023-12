Squalo attacca una giovane mamma e la figlia di 5 anni vicino alla spiaggia: la 26enne muore dissanguata mentre salva la sua bambina

Una ragazza di 26 anni è morta dopo essere stata attaccata da uno squalo mentre nuotava non lontano dalla riva di Melaque, località balneare del Messico. La giovane mamma non è sopravvissuta all'incontro con lo squalo, ma è riuscita a mettere in salvo la sua bambina di 5 anni, in acqua con lei in quel momento. Le due, mamma e figlia, stavano raggiungendo a nuoto una piattaforma galleggiante per fare i tuffi. Il fatto è avvenuto in una spiaggia frequentata dalla gente del posto, solitamente frequentata anche dalla giovane donna.

L'attacco dello squalo

La mamma stava riportando sua figlia a riva quando è stata morsa alla gamba da uno squalo che nessuno aveva notato fino a quel momento.

L'attacco, avvenuto sabato 2 dicembre intorno alle 11 del mattino, si è rivelato fatale per la 26enne che, nonostante l'attaco dello squalo, è riuscita a mettere in salvo la sua bambina di 5 anni, rimasta illesa.

Durante l'attacco la vittima ha perso la gamba sinistra ed è morta poco dopo l'arrivo dei soccoritori. Un testimone oculare ha confermato che si trattasse di uno squalo e non di altri animali marini.

Chiusa la spiaggia

Rafael Araiza, capo dell'ufficio locale della protezione civile, ha detto che «lo squalo ha attaccato la donna sabato, a poca distanza dalla spiaggia di Melaque, appena a ovest del porto marittimo di Manzanillo», così come riportato da Abc News. Ariaza ha confermato che «la mamma stava nuotando con la figlia verso una piattaforma di gioco galleggiante, a circa 25 metri dalla riva, quando ha subito l'attacco dello squalo».

Nonostante l'intervento dei soccorritori, la donna è morta per aver perso una grande quantità di sangue, causata dal morso dello squalo, vicino all'anca.

Dopo l'incidente, le autorità locali hanno provveduto alla chiusura dell'area balneare, protagonista della tragedia.