Squalo bianco attacca la barca della pescatrice che ha appena preso un tonno da 100 chili: «C'era sangue ovunque»

Una battuta di pesca decisamente unica quella di Isabella Sesto, una pescatrice che si era appena guadagnata un grosso tonno rosso dal peso di 100 chili quando si è resa conto che la sua preda faceva gola anche a qualcun altro: un enorme squalo bianco. Il video dell'incontro inaspettato è stato pubblicato dalla stessa pescatrice su Instagram dal suo account ed è ben presto diventato virale.

Lo squalo attaca il tonno

La pescatrice di Melbourne, in Australia, era uscita in barca al largo di Capo Jaffa, sulla costa sud-est del paese, e per 90 minuti ha provato a tirare su un tonno da oltre 100 chili. Quando la sua impresa era quasi compiuta, si è accorta di un'ombra che girava attorno alla barca: si trattava di uno squalo bianco lungo oltre 4 metri.

Il video ha catturato il momento in cui Izzy e gli altri pescatori hanno lottato per strappare il tonno dalle fauci dello squalo, che lo ha attaccato addentandogli la coda: «C'era sangue ovunque», ha raccontato Izzy. Una volta recuperato il tonno, il gruppo ha urlato mentre la barca ha fatto un improvviso sobbalzo avanti e indietro. Lo squalo, forse arrabbiato per non aver mangiato lo spuntino desiderato, ha attaccato il motore prima di allontanarsi. Sebbene Isabella ami gli squali e non ne abbia "per niente paura", è rimasta delusa per aver perso un pezzo del primo tonno rosso da 100 kg che abbia mai catturato.